Ремонты начали и одновременно, и не вовремя: водители - о причинах пробок

С началом осени дорожные работы стартовали сразу на нескольких оживленных магистралях города.

Перекресток улиц Плехановской и Полевой. Здесь для проезда открыта только треть проезжей части - образовалась пробка.

Поэтому Александру Пасанцеву пришлось поставить машину и дальше идти пешком.

Осенью загруженность дорог растет, поэтому желательно было бы проводить ремонты летом, когда машин в городе существенно меньше, делится своим видением проблемы мужчина.

Александр Пасанцев, водитель

Ну впливають, я скажу честно, его нужно было делать летом - тогда, когда машин было меньше, когда отпуска были у людей.

Стоят из-за ремонта не только крупные дороги - узкая улица Бажанова тоже частично перекрыта. Владимир Иванов еле протискивается на своей машине между машинами, которые здесь припарковались, и автодорожниками. Говорит, проехать в центр города без пробок сейчас невозможно, поэтому решил проскочить по этой улочке, но - не повезло.

Владимир Иванов, водитель

Затори, складно проїхати, а проблема в тому, що одночасно на всіх великих перехрестях почали ремонт, якось же треба було це спланувати, щоб не було одночасно і в одному і тому самому місці. Маємо ж перехрестя Московського і Академіка Павлова, маємо Польову і Плеханівську, там одночасно ремонтують проїзд.

И действительно - перекресток Московского проспекта и Академика Павлова тоже полностью забит автомобилями. Лучше бы оставили хотя бы одну дорогу полностью свободной - а то и местным жителям трудно попасть домой, объясняет водитель Денис Валерьев, который живет неподалеку.

Денис Валерьев, водитель

Есть пробки или нет - как думаете? Здесь же все перекрыто, неудобно даже объезжать. Ребята пытаются хоть сюда нырнуть, чтоб развернуться и домой заехать - ребята тут живут. Нет - объезжайте какой-то полный круг. Если перекрывать, то перекрывайте полностью и пускайте по Московскому - пускай там едут. Ну, загрузите дороги, загрузите - и будет еще хуже. Дай Бог, чтоб они хоть переезд сделали по-человечески - с резинами, чтоб было нормально ездить.

Максим Викторов стоит возле собственной машины. Автомобилистам в такой ситуации лучше перед выездом проверить, где сегодня пробки, объясняет мужчина. Сам для этого пользуется гаджетом.

Максим Викторов, водитель

Если по современным пользоваться гаджетом, то можно легко объехать все заторы, и можно заранее составить маршрут, и можно составить на ходу. Ведь сейчас у всех смартфоны - взял, посмотрел, как объехать. Можно и объехать центр. Мы просто привыкли, может, в силу нашей лени, парковаться и ездить как-то по кратчайшему пути и останавливаться как-то ближе.

В исполкоме же на вопрос, почему такое количество дорожных работ назначено на осень, когда город уже полностью загружен машинами, ответить пока не готовы. Предлагают прислать письменный запрос и перезвонить, а затем на звонки вообще отвечать перестают.