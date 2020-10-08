В Харькове с концертом выступила Ирина Билык: полиция открыла уголовное дело о нарушении карантинных мер

После концерта Ирины Билык, который состоялся 5 октября во Дворце студентов Юридического университета на улице Пушкинской, правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушений санитарных требований на мероприятии во время карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, по данным полиции, внеплановый концерт народной артистки Украины состоялся в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.

Однако по данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Также харьковские следователи открыли уголовные производства по факту нарушений санитарных требований, которые были выявлены в Шевченковском и Московском районах города.

Так, 4 октября в больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова был доставлен 35-летний мужчина с травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, он в ночное время отдыхал в кафе по улице Сумской.

7 октября полицейские зафиксировали на территории Московского района полицейские обнаружили кафе, расположенное на улице Бучмы, которое работало в ночь с 06 на 07 октября.

По данному факту информация также была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.