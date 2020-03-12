В Харькове усилены противоэпидемические мероприятия в связи с карантином из-за коронавируса

В Харькове с сегодняшнего дня усилены противоэпидемические мероприятия. Не отправив детей на карантин, чиновники ополчились бумажками и пошли зато по рынкам и магазинам. Проверять состояние противоэпидемиологических дел.

В частности, в супермаркете «Класс» проверяющие оценивали, как здесь соблюдаются санитарные нормы и правила, чтобы предупредить распространение коронавируса.

Сергей Ульянов, представитель администрации сети супермаркетов «Класс»

Мы убираем помещение каждый час, стараемся, по крайней мере ,физически. И усилили клининговую службу максимально, и не только средствами, но и физическим наличием работников, которые занимаются. И плюс, на каждого руководителя супермаркета возлагается ответственность персонально проверять качество выполненной работы.

Ревизоры проверили и уличные торговые площадки. Как оказалось, теперь на каждом продуктовом палатке должно быть информационный плакат о профилактике коронавируса.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Городского головы по вопросам охраны здоровья

Торговым площадкам, всем рынкам, всем супермаркетам - о том , что с сегодняшнего дня в Украине объявлен карантин, о том, что продавцы должны ходить в масках, работать в перчатках, особенно там, где речь идет об отпуске продуктов.

Проверяющие зашли и в бытовые магазины. С сегодняшнего дня уборку в таких помещениях тоже нужно осуществлять не менее трех раз в день, протирать дверные ручки - четыре раза.

Кроме того, в учреждениях должны быть антисептические вещества не только для работников, но и для клиентов.

Алина, продавец магазина «Eva»

У нас - постоянно моем руки, каждые 15 минут, у нас антибактериальное мыло, потом хозяйственным мылом тоже моем, потому что это лучший антисептик, в принципе. Вот, влажная уборка , плюс постоянно протираем ручки, потому что ручки, ручками берутся за ручки, чтобы не было такого

Вообще же инфекция распространяется как от больного человека, так и через поверхности, к которым он прикасался. Поэтому невозможно даже смоделировать, как, когда и насколько радиально коронавирус накроет Украину и, в частности, Харьков.