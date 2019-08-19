В Харькове - сепаратистский скандал вокруг преподавателя Института танковых войск

В Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

Об этом сообщается на странице сообщества "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook.

Бондарев - преподаватель кафедры тактико-специальных дисциплин, доцент кафедры (ранее преподаватель психологии на кафедре офицеров запаса). Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается российскими военными и представителями террористических организаций "Л / ДНР".

Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевиками и российскими оккупантами, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.

"Одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети" Одноклассники "и распространяет эти материалы", - говорится в сообщении.