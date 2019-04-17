В Харькове "Славута" сбила насмерть 19-летнюю девушку

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью на улице Чкалова. Водитель автомобиля Славута сбил здесь 19-летнюю девушку -студентку.

Погибшая проживала вот в этом общежитии, расположенном через дорогу. Накануне вечером, говорят свидетели происшествия, девушка вместе со своим парнем вышла в магазин, чтобы купить продуктов. Молодые люди не воспользовались пешеходным переходом расположенным в нескольких метрах отсюда

Правоохранители подтвердили, студентку сбили в ненадлежащем для перехода месте. За рулем Славуты был 23- летний водитель. Свидетели трагедии говорят, медики почти час пытались помочь девушке. Впрочем, ничего предпринять не удалось. И добавляют, произошедшим потрясены, впрочем, рано или поздно подобное должно было случиться, из-за постоянного пренебрежения правилами безопасности дорожного движения со стороны студентов

Игорь, оператор АЗС

Сбила ее машина. Ну, вроде, «скорая» туда-сюда и ничего они и не смогли, не спасли ее в общем. - Часто такие происшествия быают? - Здесь же они бегают, как угорелые студенты. Там есть специальный переход, они же туда не ходят и скачут здесь вот. Бывало здесь и хлопця одного сбивал, но не насмерть, а так сбивал

Тарас, работник продуктового магазина

Ну, она парня пыталась потянуть, парень остался, а она, получается, попала под колеса. Но здесь ночью мало машин ездит. Это странно очень, что человек попал под колеса ночью под одну машину

Сейчас по факту происшествия полицейские открыли уголовное производство в отношении нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю Славуты грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишеним права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет

