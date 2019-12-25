В Харькове создали электронный реестр многодетных семей

В Харькове создали Единый электронный реестр многодетных семей, в который будут автоматически добавляться семьи, где воспитывается минимум три ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Как рассказал на заседании исполкома Харьковского городского совета директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, на данный момент в городе проживает 5400 многодетных семей, в которых воспитывается 17300 детей.
По его словам, единый реестр даст возможность более оперативно выписывать соответствующие удостоверения многодетным семьям и будет также использоваться для оформления льгот, соцвыплат и прочего.
«Время обслуживания будет значительно сокращено, поскольку у нас есть список необходимых документов, которые внесены в реестр и не требуют дополнительных бумажных носителей от многодетных семей», - отметил директор Департамента.
По данным горсовета, количество многодетных семей в Харькове ежегодно увеличивается в среднем на 6%.