В Харькове студент жестоко убил летучую мышь и опубликовал видео

29 июля 2018 г. 10:42
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В Харькове произошел очередной случай жестокого обращения с животными.

Об этом сообщил харьковский активист и блогер Кирилл Яковлев на своей странице в Фейсбук.

На этот раз харьковчанин по имени Карим в социальной сети Инстаграм опубликовал видео, на котором он издевается над раненой летучей мышью, а потом жестоко убивает ее.

На видео автор спросил у своих зрителей, что ему делать с раненой мышью.

Затем он просто раздавил лежащее на полу животное ногой и продемонстрировал его труп в крови.

Как сообщил Кирилл Яковлев, по предварительной информации, злоумышленник учится в национальном университете внутренних дел.

Активист попросил харьковчан поделиться любой информацией, чтобы добиться отчисления парня из ВУЗа.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО 18+! Детям, беременным и людям со слабой психикой смотреть не рекомендуется!

Видео: 

В Харькове садист убил летучую мышь и выложил видео в Instagram

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