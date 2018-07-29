В Харькове студент жестоко убил летучую мышь и опубликовал видео

В Харькове произошел очередной случай жестокого обращения с животными.
Об этом сообщил харьковский активист и блогер Кирилл Яковлев на своей странице в Фейсбук.
На этот раз харьковчанин по имени Карим в социальной сети Инстаграм опубликовал видео, на котором он издевается над раненой летучей мышью, а потом жестоко убивает ее.
На видео автор спросил у своих зрителей, что ему делать с раненой мышью.
Затем он просто раздавил лежащее на полу животное ногой и продемонстрировал его труп в крови.
Как сообщил Кирилл Яковлев, по предварительной информации, злоумышленник учится в национальном университете внутренних дел.
Активист попросил харьковчан поделиться любой информацией, чтобы добиться отчисления парня из ВУЗа.
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