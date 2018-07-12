В Харькове суд оставил под стражей подозреваемую в заказе убийства экс-зятя - директора "Горэлектротранссервиса"

Сегодня, 12 июля, в Московском районном суде Харькова продлили меру пресечения в виде содержания под стражей женщине, которую подозревают в заказе убийства бывшего зятя - директора КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд продлил арест задержанной женщине еще на два месяца.

Сама обвиняемая и ее адвокат в суде ходатайствовали о домашнем аресте.

Суд назначил первое заседание по существу - на 14:30 19 июля.

Напомним, экс-тещу чиновника подозревают в заказе убийства бывшего зятя.