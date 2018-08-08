В Харькове суд вынес приговор начальнице соцслужбы за халатность, из-за которой погиб 3-летний ребенок

В Харькове осудили начальницу службы по делам детей Новобаварского района по ч.2 ст367 УК Украины - за халатность, повлекшую смерть трехлетнего мальчика от истощения и побоев.

Соответствующий приговор опубликован 6 августа в Едином реестре судебных решений.

Суд признал виновной работницу службы по делам детей в том, что она выполнила возложенные на нее служебные обязанности ненадлежащим образом - не так, как того требовали интересы службы, то есть некачественно, неполно, поверхностно и в противоречии с установленным порядком.

В документе также сообщается, что обвиняемая заключила соглашение с прокуратурой о признании виновности.

Октябрьский районный суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на один год, без штрафа.

Однако суд освободил чиновницу от реального отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности.

Ранее сообщалось, что после случившегося старшего брата погибшего мальчика передали биологическому отцу, а в отношении работников службы по делам детей Новобаварского района была проведена служебная проверка.