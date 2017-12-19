В Харькове судят виновника смертельной аварии, который снова сел пьяным за руль

Червонозаводский райсуд Харькова начал слушать по сути дело Андрея Полтавца, который в состоянии опьянения сел за руль, несмотря на запрет водить автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области, всеми сторонами процесса принято решение о сокращённом рассмотрении уголовного производства.

Сам Полтавец вину признает.

Прокурор просит максимального наказания в виде лишения свободы на 2,7 года. Кроме того, до вступления приговора в силу прокурор просит взять обвиняемого под стражу.

Адвокат настаивает на амнистии.