В Харькове судят виновника смертельной аварии, который снова сел пьяным за руль

19 декабря 2017 г. 15:15
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Червонозаводский райсуд Харькова начал слушать по сути дело Андрея Полтавца, который в состоянии опьянения сел за руль, несмотря на запрет водить автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области, всеми сторонами процесса принято решение о сокращённом рассмотрении уголовного производства.

Сам Полтавец вину признает.

Прокурор просит максимального наказания в виде лишения свободы на 2,7 года. Кроме того, до вступления приговора в силу прокурор просит взять обвиняемого под стражу.

Адвокат настаивает на амнистии.

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