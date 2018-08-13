В Харькове у мужчины из глаза медики извлекли 12-сантиметрового паразита

13 августа 2018 г. 16:46
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9 августа в Харьковском районе Харьковской области зарегистрировали случай дирофиляриоза.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Заболевание обнаружили  у больного, обратившегося за медицинской помощью в харьковскую городскую клиническую больницу №14 им. проф. Гиршмана.

Пациент  жаловался на ощущение зуда и отека в области верхнего века левого глаза.

Больному была сделана операция, в ходе которой медики  удалили нематоду.

Удаленную нематоду направили на исследование в бактериологическую лабораторию Харьковского областного лабораторного центра, где специалисты определили ее вид и пол.

Это оказалась самка  Dirofilaria repens. Длина паразита составляла 12 см.

В очаге, по месту жительства больного эпидемиологи провели обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

 

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