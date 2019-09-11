 

У пассажира московского поезда в Харькове нашли наркотики

11 сентября 2019 г. 11:35
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На таможенном посту «Харьков-железнодорожный» таможенники обнаружили 16 граммов каннабиса у одного из пассажиров поезда «Кривой Рог - Москва».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, при таможенном осмотре поезда один из пассажиров, гражданин Украины,  заявил, что никаких запрещенных предметов с собой не перевозит. При этом мужчина заметно нервничал.

Таможенники решили провести более углубленный досмотр его личных вещей, в ходе которого в черной сумке для документов и обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

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