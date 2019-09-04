В Харькове у приезжего нашли "наркозакладки"

В Киевском районе Харькова полицейские задержали наркозакладчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25-летний уроженец Горловки Донецкой области в течение нескольких месяцев работал на интернет-магазин и распространял наркотическое вещество путем «закладок» на территории Харькова и области.

Злоумышленник привлек внимание правоохранителей подозрительным поведением. В ходе личного досмотра его вещей полицейские обнаружили и изъяли 5 пакетиков с наркотическим веществом «каннабис».

Кроме того, молодой человек сообщил, что уже разложил около 10 закладок с наркотическим веществом на территории Киевского района.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и сообщения о подозрении.