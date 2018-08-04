В Харькове у женщины дома изъяли запрещенные вещества

04 августа 2018 г. 12:59
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Харьковские правоохранители изъяли у 40-летней женщины наркотические и психотропные вещества.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, харьковчанка хранила запрещенные вещества у себя дома с целью их дальнейшего сбыта.

В ходе обыска в квартире злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли  27 расфасованных полимерных пакетов с каннабисом и амфетамином и весы.

Изъятые наркосредства полицейские направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

 

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