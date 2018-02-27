В Харькове ученики записали на диктофон, как директор гимназии оскорбляет своих учеников

27 февраля 2018 г. 23:35
Источник: ТСН.ua
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Педагога, который имеет тридцатилетний стаж управления, обвиняют в постоянных оскорблениях детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученикам удалось  записать часть урока, где директор харьковской гимназии с криком обращается к классу словом "свинота".

Женщина признает обвинения лишь частично - только то, что удалось записать ученикам в классе во время урока.

Директор гимназии объясняет все это эмоциями и утверждает, что это единичный случай.

В Департаменте образования, узнав об инциденте, обещали разобраться в ситуации.

 

 

Видео: 

У Харкові учні записали на диктофон, як директорка гімназії ображає школярів

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