В Харькове ученики записали на диктофон, как директор гимназии оскорбляет своих учеников

Педагога, который имеет тридцатилетний стаж управления, обвиняют в постоянных оскорблениях детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученикам удалось записать часть урока, где директор харьковской гимназии с криком обращается к классу словом "свинота".

Женщина признает обвинения лишь частично - только то, что удалось записать ученикам в классе во время урока.

Директор гимназии объясняет все это эмоциями и утверждает, что это единичный случай.

В Департаменте образования, узнав об инциденте, обещали разобраться в ситуации.