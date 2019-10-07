В Харькове умерла мопс Луша - старейшая собака страны

В Харькове умерла мопс Луша, которая официально была признана старейшей собакой в стране.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

«Даже имя у этой собачки полно любви хозяев - Луша Толстенькое Счастье. Нам несказанно грустно сообщить, что в Харькове, в возрасте 19 лет и 6 месяцев, умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине. Я считаю, что такая долгая жизнь - это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки, Анны Гарбуз. Национальный Реестр Рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего ее вздоха», - написала Ветрова.

Напомним, в прошлом году Луша отпраздновала свое «собачье совершеннолетие».