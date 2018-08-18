В Харькове установят монумент защитникам Украины

18 августа 2018 г. 13:36
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В Харьковском областном военном комиссариате состоялось обсуждение и утверждение эскизного проекта монумента «Защитников Украины» и благоустройства территории в сквере отдыха по улице Молочной в Харькове.

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Минобороны Украины.

Как сообщается, будущий монумент будет состоять из нескольких объектов и посвящен всем украинским воинам, которые погибли на Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость государства. Также там планируют увековечить имена жителей Харьковщины, павших на поле боя.

Эскиз представил его разработчик  - главный архитектор области Михаил Рабинович.

"В ближайшее время вопрос о выделении из областного бюджета необходимых средств будет рассмотрен и, по моим данным, в октябре 2018 начнется строительство монумента. Будем надеяться, что в следующем году ко Дню Независимости Украины, а возможно и значительно раньше харьковчане придут на его торжественное открытие ", - отметил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской обладминистрации Алексей Максимов.

Уже после обсуждения данного эскиза главный архитектор Харьковской области Михаил Рабинович сообщил аудиторию, что он работает над другими крупными проектами увековечения памяти участников боевых действий на Донбассе.

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