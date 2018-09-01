В начале улицы Пушкинской в Харькове на выходные закрыли движение транспорта

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пер. Короленко до пер. Мечникова, запрещено с 1 сентября до 23:00 2 сентября.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с установлением освещения на фасаде дома №20 на пл. Конституции.

При этом пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

В связи с перекрытием движения будет изменен маршрут автобуса №89э, который будет объезжать закрытый участок следующим образом:

при движении в сторону пр. Гагарина: - ул. Пушкинская - ул. Скрипника - ул. Сумская – пл. Конституции и далее по маршруту;

при движении в сторону ул. Веснина: - пл. Конституции - ул. Сумская – пл. Театральная - ул. Пушкинская и далее по маршруту.