В Харькове ветеранам силовых структур и людям с инвалидностью третьей группы дали льготу на проезд

Харьковский городской совет предоставил льготу на бесплатный проезд в городском электротранспорте и метрополитене ветеранам ВСУ, СБУ, МВД и причастным к ним категориям, а также людям с инвалидностью третьей группы.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на сессии Харьковского городского совета, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Решением сессии льгота на проезд ветеранам воинской службы, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям предоставлена без учета их доходов.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине изменен порядок предоставления льгот на бесплатный проезд в городском электротранспорте.

Все льготы, предусмотренные законодательством Украины, которые ранее финансировались из государственного бюджета, переданы на местный уровень.

В Харькове льготы сохранили и, кроме того предоставили 50%-ю льготу на 50 поездок в метрополитене школьникам и дополнительно 30 поездок со скидкой 50% в наземном электротранспорте, к имеющимся 60 льготным поездкам в метрополитене, - студентам.

Всего в 2018 году на проезд граждан льготных категорий в пассажирском электротранспорте в бюджете города заложена компенсация в размере 400 миллионов гривен.