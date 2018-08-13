В Харькове во время акции по уборке со дна реки достали диван

13 августа 2018 г. 11:15
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На минувших выходных харьковские волонтеры провели субботник по очистке прибрежной зоны бесплатного пляжа на журавлевском водохранилище и реки Харьков.

Об этом волонтеры сообщили на странице группы «Чистые реки» в Фейсбук.

К акции по уборке присоединились все желающие харьковчане.

Волонтеры сообщили, что за первые 30 минут было собрано более 5 больших мешков с мусором.

Как пишет харьковчанин и историк Андрей Парамонов, присоединившийся вместе с сыном к субботнику, за три часа им удалось собрать 9 мешков мусора.

«Мы довольны и собой и проделанной работой, а главное тем, что увидели настоящих харьковцев, любящих свой город и ради его спасения променявших выходной день, на сбор мусора. Спасибо!», - поблагодарил земляков харьковчанин.

Самой необычной находкой оказался найденный на дне возле берега старый диван, а «самой оригинальной», по общему мнению участников акции, признали найденную шубу.

 

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