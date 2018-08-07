В Харькове выявили новый случай малярии

07 августа 2018 г. 14:55
32 просмотра

4 августа 2018 зарегистрировали завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, прибывшего в Харьков по частным делам.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, 1 августа у мужчины появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39С, боль в животе и жидкий стул.

За медицинской помощью заболевший не обращался до 4 августа.

Далее в тот день мужчина обратился на подстанцию скорой медицинской помощи №1, откуда на автомобиле его доставили в Областную клиническую инфекционную больницу для госпитализации.

В ходе клинического дообследования больному подтвердили диагноз малярия.

В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.