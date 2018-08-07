В Харькове выявили новый случай малярии

4 августа 2018 зарегистрировали завозной случай малярии у гражданина Республики Нигерия, прибывшего в Харьков по частным делам.
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, 1 августа у мужчины появились жалобы на слабость, сухость во рту, повышение температуры тела до 39С, боль в животе и жидкий стул.
За медицинской помощью заболевший не обращался до 4 августа.
Далее в тот день мужчина обратился на подстанцию скорой медицинской помощи №1, откуда на автомобиле его доставили в Областную клиническую инфекционную больницу для госпитализации.
В ходе клинического дообследования больному подтвердили диагноз малярия.
В очаге по месту жительства больного специалистами областного лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.