В Харькове за кражу быттехники с места работы задержали рецидивиста

22 марта 2018 г. 12:14
60 просмотров

В Шевченковском районе Харькова в полицию обратился представитель администрации одного из предприятий и  рассказал, что из помещения фирмы исчезла стиральная машина.

Полицейские выяснили, что накануне кражи на предприятие устроился новый рабочий, а после пропажи быттехники больше на работу не вышел.

Правоохранители установили личность пропавшего работника.

Им оказался 43-летний, восемь раз судимый за аналогичные преступления, харьковчанин.

Злоумышленник скрывался от полиции почти три месяца, но полицейские разыскали его, задержали и доставили к следователю.

Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцу.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный арестован и  содержится под стражей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.