В Харькове за кражу быттехники с места работы задержали рецидивиста

В Шевченковском районе Харькова в полицию обратился представитель администрации одного из предприятий и рассказал, что из помещения фирмы исчезла стиральная машина.

Полицейские выяснили, что накануне кражи на предприятие устроился новый рабочий, а после пропажи быттехники больше на работу не вышел.

Правоохранители установили личность пропавшего работника.

Им оказался 43-летний, восемь раз судимый за аналогичные преступления, харьковчанин.

Злоумышленник скрывался от полиции почти три месяца, но полицейские разыскали его, задержали и доставили к следователю.

Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцу.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный арестован и содержится под стражей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.