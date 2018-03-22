В Харькове за кражу быттехники с места работы задержали рецидивиста

В Шевченковском районе Харькова в полицию обратился представитель администрации одного из предприятий и рассказал, что из помещения фирмы исчезла стиральная машина.
Полицейские выяснили, что накануне кражи на предприятие устроился новый рабочий, а после пропажи быттехники больше на работу не вышел.
Правоохранители установили личность пропавшего работника.
Им оказался 43-летний, восемь раз судимый за аналогичные преступления, харьковчанин.
Злоумышленник скрывался от полиции почти три месяца, но полицейские разыскали его, задержали и доставили к следователю.
Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцу.
Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанный арестован и содержится под стражей.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.