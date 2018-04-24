В Харькове за попытку вооруженного ограбления банка мужчину отправили за решетку

24 апреля 2018 г. 15:02
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В Харькове за совершение разбойного нападения с проникновением по ч. 3 ст. 187 УК Украины осудили 28-летнего ранее судимого за корыстные преступления мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что летом 2015года злоумышленник пытался ограбить одно из отделений банка на ул. Академика Павлова в Харькове.

Перед закрытием с гранатой в руках злоумышленник зашел в отделение, вытащил предохранительное кольцо из гранаты и приказал сотрудникам банка отдать всю имеющуюся в кассе наличность.

В случае невыполнения злоумышленник угрожал выпустить гранату из рук.

Пока грабитель связывал скотчем руки сотрудникам, один из них успел нажать тревожную кнопку. Через несколько минут в отделение банка прибыла охрана.

Так и не взяв деньги, разбойник сбежал с места преступления.

Задержали мужчину в Одессе, где он скрывался, пытаясь избежать наказания.

В ходе расследования и судебного рассмотрения злоумышленник не признал свою вину.

Кроме веских доказательств, собранных органами досудебного следствия, разбойника опознали сотрудники банка, а его причастность к совершению преступления подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, суд признал мужчину виновным и назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник арестован и находится под стражей.

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