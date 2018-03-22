В Харькове за разбой задержали группу псевдополицейских-вымогателей

22 марта 2018 г. 18:26
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Прокуратура разоблачила пятерых харьковчан (4-х мужчин и женщину) в реализации схемы разбоев под видом правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, злоумышленники вместе с парнем-сообщником, который назначал однополые свидания через сайты знакомств, приходили на встречу под видом сотрудников правоохранительных органов.

Псевдоправоохранители показывали служебные удостоверения и сообщали жертве, что парень, который пришел на свидание - несовершеннолетний и за это ему грозит уголовная ответственность. Но  если мужчина заплатит им деньги - сможет избежать и ответственности, и наказания.

Один из мужчин наотрез отказался платить 30 тысяч гривен, которые требовали злоумышленники. Тогда злоумышленники повалили его на пол, связали ноги и руки и стали требовать отдать деньги и золото, которые есть в квартире.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины). 

Решается вопрос об объявлении подозрения еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства подозреваемых и в их автомобилях провели обыски.

Прокуратура  настаивает на взятии злоумышленников под стражу.

Следствие продолжается.

 

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