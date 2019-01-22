В Харькове за разбойное нападение на кассира обмена валют задержали пенсионера

22 января 2019 г. 10:22
141 просмотр

Харьковские правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, который 12 декабря прошлого года в помещении пункта обмена валют напал с ножом на сотрудницу пункта обмена валют.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 70-летний житель Харьковской области.

Во время разбойного нападения он угрожал кассиру ножом и требовал отдать деньги.

Кассир оказала злоумышленнику сопротивление, в результате которого получила резаные раны руки. Нападающий с места совершения преступления скрылся.

По данному факту  было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному  сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.