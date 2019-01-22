В Харькове за разбойное нападение на кассира обмена валют задержали пенсионера

Харьковские правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, который 12 декабря прошлого года в помещении пункта обмена валют напал с ножом на сотрудницу пункта обмена валют.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 70-летний житель Харьковской области.

Во время разбойного нападения он угрожал кассиру ножом и требовал отдать деньги.

Кассир оказала злоумышленнику сопротивление, в результате которого получила резаные раны руки. Нападающий с места совершения преступления скрылся.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.