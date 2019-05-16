В Харькове за сбыт оружия и боеприпасов задержали мужчину

В Харькове правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который незаконно сбыл на территории города оружие и боеприпасы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, преступную деятельность мужчины полицейские документировали с января 2019 года.

Злоумышленника задержали 10 мая во время незаконной продажи оружия и боеприпасов.

У него полиция изъяла 2 гранаты «Ф-1», 20 патронов и самодельное устройство для стрельбы.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование.

Как отметили в полиции, доказана его причастность к двум фактам незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают причастность мужчины к совершению других преступлений, а также каналы поставки оружия.