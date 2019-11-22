В Харькове задержали наркосбытчиков и организатора Интернет-магазина по продаже наркотиков

В Харькове полиция задержала нескольких участников наркосбыта и организатора Интернет-магазина по продаже наркотиков

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

20 ноября полицейские в ходе личного обыска обнаружили у 22-летнего харьковчанина и 20-летней девушки, которые сожительствовали, около 150 граммов психотропного вещества PVP. По их словам, вещество они отправляли и получали почтовыми переводами.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения обыска в доме сожителей, обустроенном под нарколабораторию, работники полиции изъяли 200 граммов «амфетамина», 10 граммов психотропного вещества PVP, 50 граммов - каннабиса, 30 граммов - психотропного вещества МДМА, электронные весы, зип-пакеты для изготовления закладок, оборудование, химические реактивы, компоненты и устройства для изготовления «амфетамина».

Злоумышленники наладили криминальный бизнес по определенной преступной схеме. Они изготавливали «амфетамин» и готовили его на отправку в другие регионы Украины, а также фасовали так называемые «закладки» и работали на Интернет-магазин по продаже наркотиков.

Сейчас 22-летний харьковчанин задержан, а в отношении девушки решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

21 ноября правоохранители задержали и организатора данного Интернет-магазина - 20-летнего парня. Во время обыска в арендованной квартире, где проживал злоумышленник, обнаружили около 3 граммов «мефидрона», почти 5 граммов каннабиса, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и черновые записи с нелегальной бухгалтерией магазина.

Задержанный мужчина признался, что является организатором вышеуказанного Интернет-магазина, который больше года работает на территории Харькова и других регионах Украины.

С помощью почты такие наркотики, как PVP, амфетамин, и каннабис, отправлялись по всей территории государства.

Кроме того, молодой человек снял частный дом и устроил в нем нарколабораторию, где его сообщники изготовляли «амфетамин».

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.

22 ноября в Полтаве харьковские полицейские разоблачили 25-летнего местного жителя, который по почте получил посылку с наркотическим веществом. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили около 50 граммов амфетамина. Наркотические вещества он получил от Интернет-магазина для дальнейшего его сбыта путем «закладок».

Все изъятые наркотические вещества направлены на исследование. Устанавливаются другие преступные связи фигурантов и все причастные к указанной незаконной деятельности.