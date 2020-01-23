В Харькове задержали подозреваемого в квартирной краже

23 января 2020 г. 16:13
1 просмотр

21 января в полицию обратилась 57-летняя харьковчанка. Она сообщила, что когда вернулась домой, то обнаружила, что дверь в квартиру взломана, а из квартиры похищена компьютерная техника, мобильный телефон и ювелирные украшения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день правоохранители разоблачили в совершении преступления 37-летнего мужчину. 

У него полицейские обнаружили похищенные вещи.

Мужчину задержали. 22 января ему сообщили о подозрении в совершении преступления. 

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.