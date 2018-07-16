В Харькове задержали рецидивиста, который убил мужчину, ограбил и поджег его дом

В Харькове прокуратура утвердила подозрение 60-летнему уроженцу России в совершении преступлений, предусмотренных 4 ст. 187 (разбой с причинением тяжких телесных повреждений), п. 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч.2 ст. 15 п.п.1, 9 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление) УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, подозреваемый 15 лет провел за решеткой за разбой и изнасилование.

19 июня этого года он освободился из Алексеевской исправительной колонии, где отбывал наказание и через неделю вновь пошел на преступление.

Следствием установлено, что в конце прошлого месяца злоумышленник проник в частный дом на улице Сабуровской в Харькове, ударил по голове хозяйку жилья, связал ее, закрыл рот тряпкой и отнес в ванную.

После этого злоумышленник начал обыскивать дом, но в это время домой вернулся хозяин. Разбойник, угрожая ему, потребовал отдать деньги.

Мужчина попытался оказать сопротивление, за что уголовник ударил его в живот ножом 9 раз.

От полученных травм хозяин дома скончался на месте.

После убийства злоумышленник в доме потерпевших спокойно постирал свои вещи и приготовил еду.

Хозяйка дома все это время лежала в ванной связанная.

А потом, чтобы скрыть следы злодеяния, преступник поджег квартиру и скрылся, прихватив с собой 1200 гривен и некоторые бытовые вещи.

Жизнь хозяйки дома спасли соседи, которые пришли, услышав запах гари.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос об избрании меры пресечения рецидивисту в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.