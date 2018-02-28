В Харькове задержали вора-домушника и его сообщников

Харьковские правоохранители задержали троих мужчин, которые специализировались на кражах электроинструментов и сбыте краденого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полиции установили, что кражи совершал 30-летний мужчина, а его 28 и 26-летний подельники находили возможность реализовать имущество.

Злоумышленники совершали преступления в новостройках Салтовского жилого массива.

В дома харьковчан злоумышленники проникали, подбирая ключ, а похищенное имущество сбывали. На счету мужчин три кражи.

Полицейские проверяют их причастность к совершению других преступлений.

Как сообщил начальник Немышлянского отдела полиции Александр Козленко, двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), на третьем мужчине - кража(ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Все трое задержанных содержатся под стражей.

За совершение краж 30-летнему харьковчанину грозит до 6 лет заключения, а сбытчикам краденого - до 3 лет лишения свободы.