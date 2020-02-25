В Харькове затопило дворы частного сектора. Люди винят коммунальщиков

65-летняя Екатерина Поколодная уже более 40 лет живет в этом доме по улице Омской. Выходя из собственного дома, женщина оказывается по колено в воде. Это вонючее озеро стоит тут еще с октября. Чтобы не утонуть, приходится подкладывать кирпичи и доски. И только таким образом, говорит Екатерина, еще как-то можно выйти за ворота собственного дома.

Екатерина Поколодная, пенсионерка

Посмотрите, пожалуйста, как я живу. Сколько у нас воды, и это всё канализационная вода. Я прямо со двора выхожу в воду. Это уже просто крик души, потому что так жить невозможно.

Такая проблема наблюдается не только во дворе Екатерины. Грязной водой заполнены и несколько соседних улиц: Большая Даниловская и Кольцовская. Связано это с забитой канализацией, говорят местные жители. Из-за этого нечистоты поднимаются наверх. Последствия – затопленные дворы, дороги и вонь.

Ляна Кузьменко говорит: неоднократно обращались за помощью к коммунальщикам, но получали в ответ только обещания.

Ляна Кузьменко, местная жительница

До этого я писала письмо тоже - Кернесу. Когда я, в октябре, наверное... Да, в октябре-начале ноября. Приезжали водоотведения с моим письмом, но они посмотрели, сказали, что ничего не могут сделать. Канализация работает, она просто не успевает. Всё, развернулись и уехали.

Накануне люди увидели автомобиль коммунальщиков на своей улице. Но, говорят, рано порадовались, машина просто простояла на перекрестке и вскоре уехала, так ничего и не отремонтировав.

Анна Уразглильдеева рассказывает: подтапливать начало еще несколько лет назад, проблему создали сами же коммунальщики.

Анна Уразглильдеева, местная жительница

Проблема началась два года назад, как я уже сказала, с улицы, начала улицы Большая Даниловская, с Астраханской. Там делали, я не знаю, прорыв какой-то был, и они рукавом смывали песок в нашу городскую коллекторную канализацию, которая находится на улице Кольцовская.

В результате смешивания песка с водой образовался мул, который забил почти 150 метров канализационной трубы.

Это городская канализация. - А глубина там метра четыре. -Да. Так что у нас, как бы, вся беда из-за этого. Что забита городская канализация.

С вопросом о том, когда проблемы с канализацией устранят, журналисты АТН обратились в мэрию. Впрочем, ответов так и не получили.

Тем временем, местные жители говорят: если нечистоты и дальше будут подтапливать их дома, они обратятся в суд.