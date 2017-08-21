В харьковском аэропорту у гражданина Туниса обнаружили медпрепараты суммой 1,3 млн

У гражданина Туниса сотрудники таможенной службы харьковского аэропорта выявили медпрепараты на миллион триста тысяч.

В воскресенье харьковский аэропорт принимал очередной рейс из Стамбула. Именно среди его пассажиров и оказался мужчина, обративший на себя внимание таможенников.

Мария Филипова, гл. гос. инспектор там. поста Харьков-аэропорт Харьковской таможни ГФС

Громадянин Тунісу самостійно обрав зелений коридор. При проходженні білої смуги співробітники запитали у нього чи є в нього товар, який потребує декларування він сказав , що такий відсутній. Коли його речі проходили через рентген систему було виявлено, що в його валізі багато скляних флаконів з якоюсь рідиною 03,18 А при огляді багажу знайшли понад сто склянок лікарських засобів.

По словам фармацевтов, препарат, который вез мужчина, необходим больным как плановая профилактика с целью уменьшения частоты эпизодов спонтанного кровотечения, а также для профилактики кровотечения из-за хирургических вмешательств у пациентов с гемофилией, наследственным дефицитом фактора свертывания крови. В личной беседе с инспекторами мужчина действительно заявил, что у него редкое заболевание и ему необходимо ежедневно колоть по 5 ампулок этого препарата, но предоставить соответствующую справку от врача как и рецепт, подтверждающий его происхождение, не смог.

Поэтому весь запас медпрепаратов, оценочной стоимостью свыше миллиона гривен, у мужчины изъяли. До решения суда он будет находиться на складах таможни. Самому же нарушителю грозит штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов.

