В харьковском дворе заметили мусорные баки, выкрашенные цветами триколора - соцсети

В Харькове на улице Плехановская 45б выкрасили мусорные баки цветами российского триколора.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также в одном из харьковских пабликов было опубликовано соответствующее фото, которое вызвало широкий резонанс среди харьковчан, которые стали допускать появление пророссийски настроенных элементов общества.

«В Харькове в последнее время вновь поднимают голову пророссийские силы. Информируют, что по ул.Плехановская, 45б свалки окрашены в цвета российского флага», - написал харьковский активист Владимир Чистилин.

Однако прибывшие на место корреспонденты АТН выяснили, что такого дома с номером «45-б» на улице Плехановской не существует.

Также они не обнаружили на предполагаемом месте и самих мусорных баков.

Очевидно, их уже убрали неизвестные.

В то же время на вопрос корреспондента о мусорных баках местные жители сообщили, что они были здесь еще утром.

В районном ЖЭКе по поводу данного факта сообщили, что про данные баки ничего не знают.