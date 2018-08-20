В Харьковском горсовете рассказали о состоянии раненого в результате ночной стрельбы охранника

Состояние раненого в результате ночной стрельбы возле горсовета охранника крайне тяжелое.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи, пишет Depo.

Пострадавшего до утра оперировали.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью возле Харьковского горсовета неизвестный открыл стрельбу по дверям здания, в ходе которой был тяжело ранен охранник горсовета, а также патрульный полицейский из экипажа полиции, прибывшего на вызов.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и застрелили нападавшего.

В больницу доставили охранника горсовета и полицейского. Несмотря на усилия медиков, 29-летний патрульный скончался.

Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.