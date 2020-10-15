В Харьковском облсовете предлагают подавать кислород пациентам с COVID на дому, без госпитализации

Харьковская область находится не в «красной», а в «черной» зоне, заявил замглавы ХОГА Тарас Пастух, выступая на сегодняшнем заседании сессии облсовета.

«Мы действительно сегодня не в «красной», а в «черной» зоне», - сказал он.

По его словам, статистика загруженности больниц 72-75 процентов отражается только потому, что опорные детские больницы и опорный роддом загружены только на четверть, взрослые же больницы забиты на 100 и более процентов, люди лежат в коридорах.

«Мы ждём открытия ещё 4 больницы под «ковид», в частности, ведомственных ЖД, но им нужно дополнительное финансирование для открытия кислородных трасс, для этого должны сегодня перечислить более 37млн гривен», - рассказал он, добавив, что тогда койко-места будут увеличены до 2800.

«Но не хватает врачей. Поэтому в ближайшее время планируется изменить алгоритм лечения и дать возможность семейным врачам мобильно давать людям кислород, дать для этого оборудование и расходники, чтобы уменьшить количество тяжёлых больных и подлежащих госпитализации», - отметил Пастух.