В харьковском отделении детской больницы нетрезвая медсестра обижала детей (видео)

В харьковском отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила откровенно ужасную сцену.

Напуганные дети рассказывают, как уже вечером медсестра начала вести себя очень странно, ругалась в палате, а затем одну из девушек потащила силой мыть голову.

Дети позвонили к родителям, которые и вызвали полицию.

Однако даже наряд патрульных не сразу успокоил медсестру.

Женщина продолжала вести себя агрессивно даже с полицейскими, плевалась, бросалась вещами и выкрикивала угрозы.

Родители составили на медсестру заявление в полицию.

Полицейские забрали женщину в участок.