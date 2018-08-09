В харьковском отделении детской больницы нетрезвая медсестра обижала детей (видео)

09 августа 2018 г. 20:56
Источник: ТСН.ua
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В харьковском отделении Охматдета медсестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и устроила откровенно ужасную сцену.

Напуганные дети рассказывают, как уже вечером медсестра начала вести себя очень странно, ругалась в палате, а затем одну из девушек потащила силой мыть голову.

Дети позвонили к родителям, которые и вызвали полицию.

Однако даже наряд патрульных не сразу успокоил медсестру.

Женщина продолжала вести себя агрессивно даже с полицейскими, плевалась, бросалась вещами и выкрикивала угрозы.

Родители составили на медсестру заявление в полицию.

Полицейские забрали женщину в участок.

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