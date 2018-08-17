В Харьковском районе рецидивист ограбил пенсионера

В полицию позвонил 68-летний житель Безлюдовки и рассказал, что на улице возле продуктового магазина неизвестный выхватил из кармана около 200 гривен и скрылся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, завладеть чужим имуществом решил 37-летний безработный ранее судимый местный житель.
Злоумышленника задержали.
Свой поступок задержанный объяснил тяжелым материальным положением. Вещественные доказательства изъяли и вернули потерпевшему.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украини.
Злоумышленнику грози т наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.