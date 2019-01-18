В Харьковском районе женщина случайно убила своего брата

18 января 2019 г. 10:55
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7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что из Мерефы в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы доставили харьковчанина с острой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и многочисленными ушибами. Мужчина находился в бессознательном состоянии и через 10 суток скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители выяснили, что 57-летний мужчина находился в гостях у своей 32-летней сестры.

Будучи изрядно навеселе, мужчина начал выяснять с родственниками отношения по поводу собственности на родительский дом. Женщина пыталась избежать конфликта и случайно толкнула дверью брата.

 Не удержавшись, мужчина упал и ударился головой об пол.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Женщине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

Ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

 

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