В харьковской больнице медсестра шокировала своим поведением детей и патрульных

Звонок от дочери, которая лечится в Охматдете, Наталью Прасолову не на шутку перепугал. Испуганный ребенок шепотом жаловался маме, что боится укола от неадекватной медработницы, которая, возможно, еще и навеселе.

Наталья Прасолова, мама пациентки

Тут что-то происходит, пьяная медсестра, похоже, мы не можем понять, ну, похоже, она пьяная, а мне надо укол колоть, а то я боюсь. Я говорю: подожди Аня, сейчас я выясню, позвоню в отделение. Я звоню, ищу телефоны, в общем, нашла телефон отделения. И - Аллилуйя - взяла трубку медсестра: «Алло»

Поговорив с медсестрой, Наталья решила убедиться, что с дочкой все в порядке, но ее ждало новое потрясение. Трубку взяла другая девочка, и сообщила ей, что ее дочь за волосы потащили купаться.

Наталья Прасолова, мама пациентки

Извините, я из Аниной палаты, я рядом лежу. Тут такое, тут такое происходит, тут пьяная медсестра - она потащила Аню за волосы купаться, мыть голову. Я говорю: я сейчас еду и выключила телефон.

Анна, 13 лет

Начала именно: у тебя так воняют там волосы, селом пахнут. Я сказала: я не буду, и она начала настаивать. - То есть она тебя вытащила из палаты? - А дети сказали: иди, иди, а то нам хуже будет.

По словам пациентов, медработница начала вести себя странно еще вечером - она ​​нецензурно ругалась в туалете, но остальной персонал это не беспокоило. Поэтому Наталья бросила все и уехала в больницу с сестрой, параллельно вызвав полицию.

Ольга Зайцева, тетя Ани

Вышла медсестра, и вот как в простонародье говорят - тело. То есть абсолютно отсутствующий взгляд и вот так вот она. В чём дело, что такое. Я не знаю, как остальным, но нашему ребёнку достаточно увидеть вот это зомби для того, чтобы испугаться очень сильно.

Патрульные, приехавшие на вызов тоже были шокированы, медсестра стала бросаться в них вещами и угрожать. В результате они были вынуждены забрать женщину в отделение полиции. По словам патрульных, женщина отказалась от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Карина Курбанова, пресс-секретарь УПП Харькова

Прибувши на виклик, патрульних зустріла заявниця, повідомила про те, що бажає написати заяву щодо некомпетентності і невиконанні своїх професійних обов'язків медичних працівником, заява відповідна була прийнята, також були прийняті пояснення свідків, які там знаходилися.

В медучреждении говорят, что персонал шокирован произошедшим, и подчеркивают, что раньше таких ситуаций у них не возникало. По словам Георгия Даниленко, медсестра работает у них относительно недавно, с марта, до этого жалоб на нее не поступало и вопросов к ее работе не возникало.

Георгий Даниленко, директор "Охматдета"

Давайте так, в нетрезвом виде - это предположение, мы говорим о неадекватном состоянии, потому что там наслоилось ещё ряд личностных проблем, ситуация такого не совсем удачного общения с подростками, ну сами понимаете, когда эмоция на эмоцию идут по возрастающей.

Сейчас, говорят в медучреждении, медсестра уволена.