В харьковской колонии во время подавления бунта к 22 осужденным применялись дубинки и наручники, - Офис Омбудсмена

10 января 2020 г. 11:37
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Представитель Уполномоченного в восточных областях посетил Алексеевскую исправительную колонию.

Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель Уполномоченного в восточных областях Сергей Красноперов, ведущий специалист Отдела регионального представительства в восточных областях Андрей Бохвалов, представитель общественности Константин Ключарев и Константин Алтухов посетили колонию по поручению Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой для изучения ситуации, сложившейся в результате конфликта между администрацией колонии и осужденными.

Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22-х осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно: резиновые дубинки и наручники. 

После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена необходимая медицинская помощь пострадавшим. 

Согласно записи в Журнале учета выявленных телесных повреждений, у осужденных, находящихся в колонии, зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников.

После общения с осужденными были получены жалобы от них на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, а также было заявлено о фактах давления со стороны администрации учреждения.

Опрошены работники колонии, от них получены документы и объяснения.

«В действиях работников колонии усматриваются проявления затягивание времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя Уполномоченного. С некоторыми документами ознакомиться так и не удалось. Администрация заведения заверила, что истребованные документы будут предоставлены в ближайшее время.

По результатам рассмотрения материалов будет составлена докладная записка на имя Уполномоченного ВРУ по правам человека и письма реагирования в соответствующие органы. С 8 января 2020 в ГУ «Алексеевская ВК (№25)» введен особый режим», - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная ситуация находится на личном контроле Уполномоченного ВРУ по правам человека.

 

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