В харьковской квартире нашли арсенал оружия

19 июня 2019 г. 12:25
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В рамках расследования канала продажи оружия в одной из квартир в Харькове обнаружили незаконный арсенал.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Владельцем жилья оказался 45-летний харьковчанин. Во время обысков в квартире правоохранители нашли и  изъяли большое количество оружия и боеприпасов. 

Все изъятое направили на экспертизу для установления боеспособности. 

Досудебное расследование проводится по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 УК Украины. 

Сейчас правоохранители проводят ряд обысков и устанавливают источник происхождения оружия. 

Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту данного уголовного производства.

 

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