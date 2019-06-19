В харьковской квартире нашли арсенал оружия

В рамках расследования канала продажи оружия в одной из квартир в Харькове обнаружили незаконный арсенал.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Владельцем жилья оказался 45-летний харьковчанин. Во время обысков в квартире правоохранители нашли и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.

Все изъятое направили на экспертизу для установления боеспособности.

Досудебное расследование проводится по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят ряд обысков и устанавливают источник происхождения оружия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту данного уголовного производства.