 

В Харьковской области 18 тепловых компаний рискуют не начать работу в отопительном сезоне

16 сентября 2019 г. 15:25
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В Харьковской области 18 тепловых компаний не закреплены ни за одним поставщиком природного газа в информационной платформе суточного балансировки "Укртрансгаза". Как сообщают в пресс-службе АО "Харьковгаз", без такого закрепления компании не смогут начать работу с наступлением отопительного сезона.

С 1 декабря 2018 г. Нафтогаз получил право отключать теплосети в зимний период. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа. В прошлом году Кабинетом Министров Украины было издано распоряжение,согласно которому участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение топливом производителей тепловой энергии. На отопительный сезон 2019-2020 годов такое решение пока отсутствует.

6 сентября 2019 года состоялось рабочее совещание с руководителями предприятий ТКЭ по бесперебойному обеспечению региона необходимыми объемами газа, стабильному прохождению нового отопительного сезона.

По данным теплоснабжающих компаний, в настоящее время достаточный уровень расчетов с НАК «Нафтогаз Украины» имеют около 90% предприятий ТКЭ области.

 

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