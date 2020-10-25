В Харьковской области - 660 новых случаев заболевания коронавирусом и 6 смертей за сутки

В Харьковской области за сутки выявили 660 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 32772 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 493 человека – за минувшие сутки умерли шесть заболевших.

При этом 6280 заболевших уже выздоровели (+86 – за последние сутки), 25999 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 34707 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 522 человек.