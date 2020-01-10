В Харьковской области ищут пенсионерку, пропавшую в конце прошлого года

В Харьковской области пропала жительница Змиева – 78-летняя Валентина Мирошниченко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 31 декабря 2019 года пенсионерка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшей на вид 75-80 лет, женщина ростом 160 см, имеет среднее телосложение, лицо худощавое, волосы седые, глаза темные, нос прямой, губы тонкие.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой правоохранители просят сообщить в Змиевской отдел полиции по адресу: Змиев, ул. Донецкая, 26, тел .: (05747) 3-49-93, 102.