В Харьковской области женщина отдала мошенникам 58000 гривен

Жительница Золочева пострадала от действий неизвестных мошенников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 67-летняя потерпевшая отдала неизвестной женщине 58000 гривен.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный.

Он представился работником полиции и заявил женщине, что ее сына задержали за нанесение телесных повреждений парню.

При этом мужчина сообщил, что якобы сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице, и для его лечения нужны деньги.

Затем к дому пенсионерки приехала неизвестная женщина, и женщина отдала ей свои сбережения.

В ходе проверки работники полиции установили, что сын заявительницы в полицию не доставлялся.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Сейчас личности злоумышленников устанавливает полиция.