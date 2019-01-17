В Харьковской области женщина отдала мошенникам 58000 гривен

17 января 2019 г. 11:37
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Жительница Золочева пострадала от действий неизвестных мошенников.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 67-летняя потерпевшая отдала неизвестной женщине 58000 гривен.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный.

Он представился работником полиции и заявил женщине, что ее сына задержали за нанесение телесных повреждений парню. 

При этом мужчина сообщил, что якобы сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице, и для его лечения нужны деньги. 

Затем к дому пенсионерки приехала неизвестная женщина, и женщина отдала ей свои сбережения. 

В ходе проверки работники полиции установили, что сын заявительницы в полицию не доставлялся.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. 

Сейчас личности злоумышленников устанавливает полиция.

 

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