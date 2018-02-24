В Харьковской области нашли двух пропавших детей

24 февраля 2018 г. 10:10
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В полицию обратилась 35-летняя жительница Шевченковского района Харьковской области и  сообщила о том, что 22 февраля ее дочь и сын ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские разыскали беглецов. 14-летняя девочка с 11-летним братом находились на железнодорожном вокзале в Краснограде. Их нашли красноградские  правоохранители.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

 

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