В Харьковской области нашли двух пропавших детей

В полицию обратилась 35-летняя жительница Шевченковского района Харьковской области и сообщила о том, что 22 февраля ее дочь и сын ушли из дома и не вернулись.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские разыскали беглецов. 14-летняя девочка с 11-летним братом находились на железнодорожном вокзале в Краснограде. Их нашли красноградские правоохранители.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.