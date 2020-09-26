В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении военного самолета под Чугуевом

26 сентября на территории Харьковской области объявлен траур в связи с крушением учебного самолета АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета воздушных сил,

Соответствующее распоряжение, подписанное главой ХОГА Алексеем Кучером, опубликовано на сайте обладминистрации.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26.

В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры ", - говорится в распоряжении.

Также 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

Как сообщалось, военный учебный самолет АН-26 разбился под Чугуевом вечером 25 сентября во время захода на посадку.

На борту было 27 человек, в том числе 7 членов экипажа и 20 курсантов.

По состоянию на 00:30, по данным Офиса ГПУ погибшими считались 25 человек. Двум курсантам ХНУВС удалось выпрыгнуть из самолета во время падения. Их состояние оценивалось как тяжелое.

По предварительным данным, вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги.