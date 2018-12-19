В Харьковской области осудили рецидивиста, который из ревности забил до смерти случайного прохожего

19 декабря 2018 г. 15:08
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В Харьковской области осудили рецидивиста, который из ревности забил до смерти случайного прохожего.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, приговором Купянского районного суда 40-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины (тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, хулиганство и незаконное хранение оружия).

В апреле этого года неоднократно судимый, в том числе и за убийство, житель села Куриловка Купянского района, будучи пьяным, увидел возле двора своей любимой женщины незнакомого мужчину. 

Нетрезвый злоумышленник приревновал подругу к незнакомцу и набросился на вероятного соперника с кулаками, выхватил из его рук металлическую палку для ходьбы и избил ею мужчину по голове, пока не сломал палку. 

Пострадавшего пытались спасти случайные свидетели, которые вызвали скорую. Однако от полученных травм 62-летний мужчина скончался в больнице на следующий день.

Во время обысков в доме осужденного правоохранители нашли незарегистрированный пистолет.

Суд приговорил злоумышленника к 7,5 годам лишения свободы. 

 

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