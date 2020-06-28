В Харьковской области от коронавируса умерли 3 человека

В Харьковской области за сутки коронавирус выявили еще у 36 человек.
Об этом сообщает Совет Национальной безопасности.
За сутки 3 человека скончались.
Всего в регионе по состоянию на утро 28 июня зафиксировано 2082 случая COVID-19.
78 заболевших умерли, 1065 пациентов выздоровели.
По данным Центра общественного здоровья Украины, всего в Украине зафиксировано 42 982 случая коронавируса. За сутки добавилось 917 новых заболевших. При этом выздоровели уже 18 934 человек, умерли 1129.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 641911, методом ИФА - 195210.
Количество активных больных по состоянию на 28 июня составляет 22919 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.
На данный момент госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.
Всего в госпитализации нуждались 11480 человек, подключены к аппарату ИВЛ 386 пациентов.
Заболевание подтверждено у 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.
31 502 больных находились на амбулаторном лечении.
Статистика заболеваемости по регионам Украины следующая:
Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)
Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 419 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)
Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)
г. Киев - 4935 (1547 выздоровели)
Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)
Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)
Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)
Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)
Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3568 (1738 выздоровели)
Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)
Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)
Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)
Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).