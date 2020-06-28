В Харьковской области от коронавируса умерли 3 человека

В Харьковской области за сутки коронавирус выявили еще у 36 человек.

Об этом сообщает Совет Национальной безопасности.

За сутки 3 человека скончались.

Всего в регионе по состоянию на утро 28 июня зафиксировано 2082 случая COVID-19.

78 заболевших умерли, 1065 пациентов выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья Украины, всего в Украине зафиксировано 42 982 случая коронавируса. За сутки добавилось 917 новых заболевших. При этом выздоровели уже 18 934 человек, умерли 1129.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 641911, методом ИФА - 195210.

Количество активных больных по состоянию на 28 июня составляет 22919 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

На данный момент госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в госпитализации нуждались 11480 человек, подключены к аппарату ИВЛ 386 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

31 502 больных находились на амбулаторном лечении.

Статистика заболеваемости по регионам Украины следующая:

Винницкая обл. - 1833 (1179 выздоровели)

Волынская обл. - 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 419 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2626 (943 выздоровели)

Запорожская обл. - 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2300 (1096 выздоровел)

г. Киев - 4935 (1547 выздоровели)

Киевская обл. - 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская обл. - 646 (531 выздоровел)

Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5177 (741 выздоровел)

Николаевская обл. - 436 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1601 (725 выздоровели)

Полтавская обл. - 310 (268 выздоровели)

Ровенская обл. - 3568 (1738 выздоровели)

Сумская обл. - 295 (219 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1893 (1131 выздоровел)

Харьковская обл. - 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 791 (541 выздоровел)

Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская обл. - 526 (145 выздоровели).