В Харьковской области прошли комплексные тактические занятия с резервистами

16 декабря 2018 г. 11:45
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В Харьковской области 15 декабря на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» прошли комплексные тактические занятия с бойцами территориальной обороны.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, участие в однодневных проверочных сборах приняли военнообязанные оперативного резерва  II очереди, которые приписаны к отдельной бригаде ТРО.

Резервисты получили знания о действиях в бою, оказании первой медицинской помощи, ознакомились с назначением и общим строением взрывных устройств и действиями во время разминирования местности. Также резервисты совершенствовали навыки владения оружием, прицеливания и так далее.

Также для присутствующих курсанты-танкисты продемонстрировали показательный бой под прикрытием механизированных отделений подразделения медицинского и технического обеспечения и умело осуществили эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Кроме этого, бойцы территориальной обороны смогли практически потренироваться в борьбе с бронированной техникой, пройдя обкатку танками.

Напомним, в Харьковской области с 8 декабря начались проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва II очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны.

Также 15 декабря в рамках единого стрелкового дня состоялись занятия с выполнением практических стрельб еще в 6 районах Харьковской области.

Всего к сборам, которые продлятся до 22 декабря, привлечено более 3,5 тысячи бойцов территориальной обороны.

 

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